Президент Боливии посетит Бразилию для медицинского обследования

Президент Боливии Луис Арсе 13 декабря посетит Бразилию для прохождения медицинского обследования после перенесенного ракового заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Боливийское информационное агентство.

«Наш президент здоров, но периодически проходит контрольные осмотры в соответствии с врачебными рекомендациями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Арсе продлится до 15 декабря.

На это время власть в стране перейдет к вице-президенту Давиду Чокеуанка.

У Арсе в 2017 году был диагностирован рак почки.

18 октября в Боливии прошли президентские выборы. На них победил Арсе, набрав 55,1% голосов. Высший избирательный суд признал победителем Эво Моралеса, занимавшего пост главы государства. В стране начались протесты. Спустя три недели Моралес подал в отставку и покинул Боливию под давлением силовиков.

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