Детский сад в центре Москвы обстреляли из пневматической винтовки

В Москве на обстреляли из пневматической винтовки детский сад на Тихвинской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, стреляли из соседнего с учреждением дома. Прозвучало минимум три выстрела.

Одна из пуль попала в отца одного из воспитанников, который разговаривал с сотрудником детсада. Она прошла по касательной, задев мужчине плечо.

Личность стрелявшего пока неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шальные пули: в США обстрелян отель с журналистами НТВ

— На детской площадке в Москве обнаружили винтовку и патроны