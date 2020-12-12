Детский сад в центре Москвы обстреляли из пневматической винтовки
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве на обстреляли из пневматической винтовки детский сад на Тихвинской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, стреляли из соседнего с учреждением дома. Прозвучало минимум три выстрела.
Одна из пуль попала в отца одного из воспитанников, который разговаривал с сотрудником детсада. Она прошла по касательной, задев мужчине плечо.
Личность стрелявшего пока неизвестна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шальные пули: в США обстрелян отель с журналистами НТВ
— На детской площадке в Москве обнаружили винтовку и патроны