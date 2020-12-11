СК возбудил дело после самоподрыва боевика в Карачаево-Черкесии

Следователи возбудили уголовное дело после самоподрыва боевика в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по республике.

Дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

11 декабря в Карачаево-Черкесии боевик взорвал себя у здания регионального управления ФСБ. В результате легкие ранения получили шесть правоохранителей.

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