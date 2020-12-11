Дочь Кадырова назначена главой департамента дошкольного образования Грозного

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Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова
Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова
ЧГТРК

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова стала руководителем департамента дошкольного образования Грозного. О ее назначении на этот пост в своем Instagram сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

Глава комитета отметил, что это назначение — «свидетельство доверия со стороны руководства республики, признание управленческого таланта и деловых качеств руководителя, высокой эффективной деятельности в должности руководителя лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы Чечни». Джунаидов убежден, что «профессиональный опыт и организаторские способности» Хадижат позволят поднять дошкольное образование города «на более высокий уровень».

Ранее в сентябре этого года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова была назначена первым замминистра культуры республики.

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