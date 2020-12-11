Прокуратура опротестовала решение о штрафе детскому хоспису в Москве «Дом с маяком»

Прокуратура Москвы потребовала у суда отменить решение о штрафе детскому хоспису «Дом с маяком» и закрыть дело за отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить законность не вступившего пока в силу судебного акта в отношении детского хосписа.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что рассмотрение протеста пройдет 14 декабря.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. По словам соучредителя благотворительного фонда «Дом с маяком» и директора хосписа Лиды Мониавы, организация получила штраф за то, что журналы учета на момент проверки не были пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью руководителя и печатью. Кроме того, в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве оштрафовали детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов