В Москве с 14 декабря откроется запись на вакцинацию для новых групп риска

В Москве с 14 ноября откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска, написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска», — уточнил Собянин.

Среди этих групп — работники МФЦ, культуры, торговли и услуг. По словам мэра, они контактируют с миллионами граждан, из-за чего рискуют сами и могут заразить других.

В столице коронавирусом заразились 679 163, выздоровели 518 889, скончались 9 722 человека.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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