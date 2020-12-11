НАК подтвердил самоподрыв боевика в Карачаево-Черкесии
Карина Казанцева
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В Карачаево-Черкесии боевик взорвал себя при попытке задержания, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Сообщается, что мужчина в селе Учкекен попытался прорваться на территорию, где велись оперативно-разыскные мероприятия.
«При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — говорится в сообщении.
Легкие ранения получили шесть правоохранителей, среди гражданских никто не пострадал.
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