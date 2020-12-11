Раскрыты подробности самоподрыва человека у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
Катерина Медведева
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У здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии произошло два взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По предварительно информации, около 7.00 мск раздался первый взрыв — сработало взрывное устройство небольшой мощности.
Затем к группе правоохранителей, работающих на месте, около 12.00 мск подбежал мужчина и совершил самоподрыв.
«После взрыва к врачам за помощью обратились шесть человек, включая правоохранителей и прохожих, оказавшихся рядом с местом взрыва», — рассказал источник.
Он добавил, что у пострадавших осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва были ранены два человека.
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— Источник: возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв