В Кремле заявили, что планов вводить новый локдаун нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопрос журналистов о вероятности введения нового локдауна в стране.

По его словам, планов снова вводить полную самоизоляцию нет.

«Каких-то планов по введению локдауна нет по-прежнему», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что уровень смертности в России на фоне распространения коронавируса действительно вырос, но это общемировая тенденция.

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