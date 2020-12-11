Сторож школы из Омской области отказалась быть главой администрации

Сторож школы из Омской области Надежда Чекмарева отказалась от должности главы Новоомского поселения, на которую ее избрали три дня назад. Об этом сообщил депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков на своей странице в «Одноклассниках».

«Надежда Чекмарева подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов», — написал Дождиков.

Ранее сообщалось, что на выборах главы администрации Новоомского поселения конкурсная комиссия из трех предложенных кандидатов на пост главы выбрала сторожа школы Надежду Чекмареву. В итоговом голосовании женщина обошла действующего главу поселения Артура Лена, который занимает этот пост с 2006 года.

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