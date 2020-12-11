Коронавирус выявили у 7 215 жителей Москвы

В Москве за сутки выявили 7 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за сутки были госпитализированы 1 612 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 444 человека.

Всего в Москве зафиксировано 679 163 случая коронавируса, умерли 9 722 человека, выздоровели 518 889.

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