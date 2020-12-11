В Якутске на выходных температура опустится до -50°C

В выходные температура в нескольких районах Якутска понизится до -50°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.

С 9 по 11 декабря в Якутске температура опустилась до -42-43°C, в связи с чем ученики 1-5-х классов были освобождены от очных занятий.

«По поводу города Якутска, скорее всего, температура будет в пределах того, что мы получили. Эти выходные будут самые холодные, температура порядка до -48-50°C может быть в районе аэропорта», — сказала Маршалик.

По ее словам, морозы установились практически по всей территории Якутии. Так, 50-градусные морозы наблюдаются на северо-востоке республики. Постепенно похолодание придет на юг и на юго-запад.

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