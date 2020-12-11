Выросло число россиян, планирующих переехать из малых городов

В России выросло число граждан, которые хотят переехать из малых городов. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Высшей школы экономики.

В настоящий момент сменить место жительства хотят 42% опрошенных. В 2016 году их доля составляла 28%.

Большинство жителей малых городов разочарованы уровнем образования и возможностями найти работу. 87% из них считают, что не могут получить качественное образование, «лишь незначительная доля» верит, что найдет хорошую работу в месте своего проживания.

Только 21% участников исследования довольны своим городом. По сравнению с 2016 годом их число сократилось на 22%.

Жители столицы больше всего довольны своим городом. 60% опрошенных убеждены, что здесь можно найти хорошую работу, 71% — положительно оценили уровень образования, 61% — довольны досугом.

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