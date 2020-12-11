Мэр Агидели возмутился нежеланием граждан работать за 15 тысяч рублей

Мэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тыс. руб. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что ряд рабочих мест пустеют, поскольку граждане не хотят работать швеями, продавцами, поварами и медсестрами. По его словам, городу трудно привлекать инвесторов из-за пренебрегающих открытыми вакансиями жителей.

Градоначальник заключил в своей публикации, что это неправильно, и нужно измениться. В противном случае город лишится всего: от поликлиник до детских садов.

Местные СМИ уточнили, что мэр сделал такое заявление после недавнего открытия швейного предприятия, которому долгое время не получается набрать сотрудников. По данным службы занятости населения, в Агидели уже два месяца есть шесть открытых вакансий для швей, указанная зарплата для которых составляет 15 тыс. руб.

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