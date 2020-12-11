Врач предупредил о вреде маски на морозе

Не стоит носить маску на морозе без необходимости, потому что она быстро намокает и охлаждается. Об этом заявила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, пишет РИА «Новости».

«Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага», — сказала Белова.

Она добавила, что с самого начала специалисты, «инструктируя» россиян по ношению средств защиты, не обратили внимание на то, что если маска влажная, ее нужно снимать и выбрасывать.

По словам Беловой, маска требуется только в местах большого скопления людей, например, на остановках.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США публике показали защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов

— Байден озвучил план спасения нации от коронавируса

— «Ъ»: названо основное место нарушения масочного режима в Москве