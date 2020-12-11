Минобороны РФ: российскую вакцину от COVID-19 хотят дискредитировать из-за рубежа
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. Его слова приводит ТАСС.
«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — сказал он.
Конашенков отметил, что в соцсетях и русскоязычных интернет-ресурсах, «финансируемых на зарубежные гранты», готовится серия якобы аналитических расследований об опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».
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