Власти Москвы расширят список вакцинируемых лиц

В ближайщее время власти Москвы примут решение о расширении перечня лиц вакцинируемых от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что касается других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию, то я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем. Оно будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим уже следующей партией», -— сообщил Собянин.

Ранее глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках гражданского оборота.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса. За весь период скончались 45 280 человек, выздоровели 2 033 669 пациентов.

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