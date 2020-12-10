Полиция Польши предотвратила взрыв в Варшаве

Сотрудники полиции Польши задержали мужчину, который намеревался совершить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя варшавской полиции Сильвестра Марча.

По его словам, 23-летний злоумышленник привлек внимание правоохранителей, когда припарковал свой автомобиль у комиссариата и просигналил. После этого он попытался устроить взрыв.

«В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле... Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — рассказал Марчак.

Мужчина арестован.

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