Ливия освободила задержанных в 2019 году двух россиян

Ливия освободила задержанных на территории страны в мае 2019 года граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, они уже направляются домой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА «Новости».

«Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину», — сказал дипломат, отметив, что они прибудут в Россию ночью в четверг, 10 декабря.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что их арестовали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Москва эти утверждения опровергала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

— Bloomberg: власти Ливии могут освободить задержанных россиян

— Захарова оценила данные о возможном освобождении россиян в Ливии