Эпидемиолог считает, что Москва вышла на фазу стабилизации по коронавирусу

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации с коронавирусом. Его слова передает РИА «Новости».

По его словам, никакого значения суточные показатели заболеваемости сейчас не имеют, ключевым фактором считается индекс распространения инфекции. В Москве он составляет 0,81, а в Петербурге — больше 1. Послабления принимаемых мер по коронавирусу возможно при показателе ниже 0,7.

Также Горелов отметил, что ситуация в регионах развивается с запозданием на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные.

«Поэтому стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря — в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря — вся Россия», — уточнил специалист.

Он добавил, что математический прогноз может быть ошибочным и реальное развитие ситуации с коронавирусом «покажет жизнь».

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