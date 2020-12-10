Эксперт рассказал о третьей фазе клинических исследований «Спутник V»

Третья фаза клинический испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» подходит к концу. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко Рамил Хабриев на Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения с международным участием — 2020, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что непосредственно в рамках системы здравоохранения Москвы была запущена третья фаза клинических исследований.

«Сегодня мы уже находимся в ситуации, когда успешно завершается это исследование и город приступил одним из первых, фактически первым, к массовой вакцинации населения», — рассказал Хабриев.

Согласно последним данным, в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса. За все время скончались 45 280 человек, выздоровели 2 033 669 пациентов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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