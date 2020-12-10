Независимые эксперты заявили о безопасности и эффективности «Спутник V»

Независимый комитет по оценке клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил, что препарат эффективен и безопасен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко, члена независимого комитета Рамила Хабриева.

«Мы от имени комитета, еще раз говорю, заявляем о том, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины», — подчеркнул специалист на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения с международным участием – 2020.

По его словам, эффективность «Спутник V» после первого этапа вакцинации составила 69,3%, а после второго - 96,2%.

Он отметил, что вакцину изучили медики и ученые комитета, компетентные в проведении подобных оценок, а также они вправе давать рекомендации, которые позволят улучшить качество проводимых испытаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вирусоносители»: почему опасность передачи COVID-19 сохраняется после вакцинации

— Врач рассказала о вероятности повторного заражения коронавирусом

— Привитые от коронавируса пациенты рассказали об уровне антител после вакцинации