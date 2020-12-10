В России выявлено 27 927 случаев коронавируса за сутки

В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (6 730), Санкт-Петербурге (3 774), Московской области (1 351).

За прошедший день выздоровели 25 877 человек, скончались 562.

Всего в стране зафиксировано 2 569 126 случаев инфицирования, вылечились 2 033 669 пациентов, скончались 45 280.

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