В Крыму заочно приговорили к 19 годам лишения свободы лидера батальона «Аскер»
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина обвиняется в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности Российской Федерации.
Кроме того, Ислямов лишен права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, и ограничением свободы сроком на 1 год.
В феврале текущего года сообщалось, что в Крыму задержали предполагаемого члена украинского незаконного вооруженного формирования, возглавляемого бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Подозреваемый вернулся на полуостров из Украины, но не обратился в правоохранительные органы с заявлением о прекращении своего участия в формировании, таким образом продолжив свое участие в батальоне.
Как уточняли ранее в ФСБ, Ленур Ислямов также является лидером незаконного вооруженного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана «Аскер».
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