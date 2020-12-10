Оппозиция пытается прорваться в здание кабмина Армении

В здание правительства Армении попытались войти около ста оппозиционных активистов, выступающих за отставку главы кабмина Никола Пашиняна, передает ТАСС.

Один из участников акции протеста заявил, что они хотят войти в здание, чтобы встретиться с Пашиняном и сообщить, что у него больше нет власти в стране и что он должен уйти.

Отмечается, что протестующие перекрыли движение рядом со зданием правительства.

Ровно месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

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