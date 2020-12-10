В Иркутске пострадали 18 школ после землетрясения

В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ и еще ряд соцучреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях», — рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. Он добавил, что повреждения не представляют угрозы.

Такие же повреждения были обнаружены в ряде спортивных учреждений.

Кроме того, в результате землетрясения пострадал культурно-досуговый центр «Россия», где в актовом зале частичного повредился полоток.

Ранее на Байкале было зафиксировано землетрясение, интенсивность толчков в эпицентре оценивалась в 7,6 балла. В Иркутске ощущались толчки магнитудой 5,5. Власти города ввели режим повышенной готовности.

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