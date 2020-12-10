Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о взаимном признании виз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который утверждает взаимное признание виз в рамках белорусско-российского соглашения. Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Ранее 28 октября Палата представителей Белоруссии приняла закон о ратификации соглашения правительств России и Белоруссии по теме признания виз и другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства в страны Союзного государства. Он также был одобрен Советом страны 20 ноября.

Само соглашение, нацеленное на регулирование связанных с миграцией процессов, было подписано в Минске 19 июня. Согласно его условиям, право на передвижение по территориям России или Белоруссии имеют иностранные граждане или лица без гражданства с визой одного из государств и документом, удостоверяющим личность.

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