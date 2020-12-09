ООН: температура Земли повышается, несмотря на снижение выбросов

Пандемия COVID-19 привела к краткосрочному сокращению глобальных выбросов, однако температура Земли продолжает повышаться. Об этом говорится в докладе ООН об уровне выбросов парниковых газов, передает ТАСС.

«Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все еще движется к повышению температуры более чем на три градуса, что намного выше цели Парижского соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кризис, связанный с COVID-19, не будет способствовать сокращению выбросов к 2030 году, если страны мира не приступят к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики.

В ООН прогнозируют, что если страны будут придерживаться «зеленых» показателей про экономическом восстановлении, «уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25%, как и планировалось к 2030 году». «С точки зрения климатической политики наиболее значительным и обнадеживающим событием 2020 года стало увеличение числа стран, обязавшихся обеспечить достижение целей выхода на нулевой объем выбросов к середине столетия», - указали там.

Программа ООН по окружающей среде ежегодно проводит обзор разницы между прогнозируемыми показателями выбросов к 2030 году и уровнем, необходимым для избежания катастрофических последствий изменения климата.

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