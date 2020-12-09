СК проверяет информацию об осквернении памятника советским воинам в Литве
Следователи начали проверку после появления информации об осквернении памятника советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаетРИА «Новости».
«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По данным СК, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики. На памятники была нанесена оскорбительная символика.
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