СК проверяет информацию об осквернении памятника советским воинам в Литве

Следователи начали проверку после появления информации об осквернении памятника советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаетРИА «Новости».

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По данным СК, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики. На памятники была нанесена оскорбительная символика.

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