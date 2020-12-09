Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО

Министерство юстиции предложило запретить никотинсодержащие вещества, кроме сигарет, в колониях и следственных изоляторах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Проект приказа предлагает изменить Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Изменения могут внести из-за «антитабачного» федерального закона №303 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

Закон также ограничил потребление никотиносодержащей продукции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пополнить бюджет: курильщики расплатятся за пандемию

— В России могут запретить курить кальяны в коммуналках

— Ученые выяснили, помогают ли электронные сигареты бросить курить