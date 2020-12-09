Жители Архангельской области сделали 31 декабря выходным

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 31 декабря выходным после того, как 80% жителей проголосовали за это решение. Об этом сообщил глава региона в Telegram.

«Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря», — написал Цыбульский.

Он подчеркнул, что для некоторых организаций это распоряжение обязательно, для остальных компаний — рекомендовано.

Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем в Камчатском крае, Томской и Вологодской областях и других регионах РФ.

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