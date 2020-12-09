Опербштаб объяснил утечку данных переболевших COVID-19 москвичей

Утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла из-за человеческого фактора. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Как отмечается, в ходе проверки было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем не было.

Утечка данных произошла из-за того, что сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам.

В оперштабе добавили, что проверка по этому вопросу продолжается, по ее результатам будут приняты меры.

Ранее СМИ сообщали, что в свободный доступ в интернете попали файлы предположительно с персональными данными москвичей, переболевших COVID-19.

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