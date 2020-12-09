Россиянам запретят жечь костры на дачных участках

С 1 января 2021 года россиянам запретят жечь костры и сжигать мусор на участках частных домов, пишет ТАСС.

С этой даты начнут действовать новые правила противопожарного режима.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, ... а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в документе.

Подчеркивается, что открытый огонь можно будет разводить только в специально оборудованных для этого местах.

В настоящий момент правила запрещают жечь костры только на землях общего пользования в поселениях.

Также с 2021 года нельзя будет сваливать горючие отходы на общих территориях рядом с домами и недвижимым имуществом.

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