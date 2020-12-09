Режим ЧС введен на горящей нефтяной скважине в Оренбуржье

Режим чрезвычайной ситуации введен на нефтяной скважине в Оренбургской области, где продолжается крупный пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Введен режим «чрезвычайная ситуация» локального характера (на объекте производства)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на месте ЧП работает межведомственный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 в 5 км от села Таллы Грачевского района. По данным МЧС РФ, газовый фонтан буровой скважины горит на площади 100 кв. м, высота горящего факела составляет 25 м. При пожаре пострадал мужчина 1993 года рождения. С ожогами кистей рук его доставили в хирургическое отделение.

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