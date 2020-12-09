В Кремле оценили предложение Поклонской Илону Маску переехать в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знаком с предложением зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской предпринимателю Илону Маску переехать в Крым.

Ранее Поклонская заявила, что в Крыму «практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс», на которую американский предприниматель планирует отправить экспедицию. Поклонская предложила Маску переехать на полуостров и «показать на деле, реально ли он сможет решить земные (а не межгалактические) задачи».

Песков согласился, что обеспечение Крыма питьевой водой является серьезной проблемой, от которой страдает и экономика полуострова, и местные жители, и туристы. По словам Пескова, российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита воды.

«Что касается Илона Маска, я не знаю о его специализации в решении проблем воды», — добавил представитель Кремля.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

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