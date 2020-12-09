В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на школу

В Туле задержан местный житель 2002 года рождения, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, у задержанного изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.

Региональным ГУ МВД было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. По факту планируемого нападения на школу решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного, добавили в ФСБ.

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