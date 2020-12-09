Полиция выявила более 15 тыс коррупционных преступлений в РФ в 2020 году
Анна Светлова
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С января по октябрь 2020 года в России сотрудники полиции выявили свыше 15,4 тысячи коррупционных преступлений, из них 5,3 тысячи — в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Отмечается, что завершены расследованием либо разрешены уголовные дела о 12,1 тысячи преступлений. В суд направлены 10 тысяч дел.
В ведомстве назвали приоритетным пресечение взяточничества (290 УК РФ). За первые 10 месяцев текущего года в стране выявлено более 2 тысяч преступлений данного характера, а также выявлено 689 фактов посредничества во взяточничестве.
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