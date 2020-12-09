В Дании россиянину предъявили обвинение в шпионаже
Бернст Ю.
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В Дании россиянину предъявили обвинение в шпионаже, передает Reuters.
Прокурор Дании заявил, что гражданин России, проживающий в Дании, обвиняется в предоставлении информации о датских энергетических технологиях российской разведке.
Россиянин находится под стражей с июля 2020 года, уточнил прокурор.
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