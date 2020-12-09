В Роспотребнадзоре объяснили влияние алкоголя на организм при вакцинации

Употребление алкоголя снижает выработку антител коронавируса в организме, при этом в небольших дозах спиртное не влияет на иммунитет. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Есть мнение, что алкоголь в больших дозах снижает иммунный ответ, то есть меньше антител вырабатывается. Это единственное, что может быть связано с употреблением алкоголя. Связь с частотой и количеством выпитого, наверное, такая: чем больше и чаще пьет человек, тем, конечно, и ответ более слабый. Вероятнее всего, небольшие дозы не влияют на течение иммунизации», — заявил Покровский.

По его словам, ученым еще точно не известно о влиянии алкоголя на эффективность прививки от COVID-19. Эти данные могут появиться только после завершения испытаний препарата.

«У нас нет окончательных данных, насколько высок уровень защиты именно от заражения, пока у нас именно обращают внимание на количество антител. Там у 99 процентов выработались антитела. А защищает или не защищает, и какой уровень антител будет защитным, мы получим, только когда закончится третья фаза испытаний. Будет сравнена заболеваемость в двух группах: которая вакцинировалась и которая получала плацебо. Окончательно мы поймем, есть ли какая-то связь с алкоголизмом, уже после того, как мы узнаем, защищает ли эта вакцина и кого именно», — добавил академик РАН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отказаться от алкоголя нужно как минимум за две недели до вакцинации и обходиться без спиртного еще 42 дня после. При этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отрицает необходимость полного отказа от алкоголя. По его словам, речь идет о разумном потреблении спиртных напитков.

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