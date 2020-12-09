Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы заложили три часа на ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, следует из опубликованных телепрограмм.

Мероприятие начнется в 12.00 мск 17 декабря. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в пресс-конференции, не выезжая за пределы своего федерального округа.

Большая пресс-конференция Путина проводится ежегодно с 2001 года.

В прошлом году она продлилась 4 часа 18 минут.

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