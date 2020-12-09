Москвича посадили на 12,5 года за попытку организовать убийство матери

Жителя Москвы приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за попытку организовать заказное убийство матери и незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что мужчина намеревался таким образом получить по наследству недвижимость женщины. По данным следствия, для исполнения своего замысла Михаил Курочкин нанял своего знакомого и пообещал ему вознаграждение на совершение убийства, однако тот сообщил об этих планах в полицию.

«Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, в рамках которых были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации ведомства, утром 1 ноября 2019 года знакомый Курочкина сообщил тому, что убил женщину. В тот же день организатора преступления вызвали в следственный отдел под предлогом дачи показаний. Там же он был задержан.

В ходе обыска по месту жительства у москвича нашли и изъяли пистолет с глушителем, самодельным способом переделанный в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8», а также патроны.

Суд приговорил Курочкина к 12,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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