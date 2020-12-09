В Росгвардии ответили на обвинения в закупке некачественного обмундирования

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на сообщения о закупке некачественного обмундирования. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что СК России возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве в Росгвардии. Расследование ведется по фактам закупок ведомством в 2017–2019 годах по завышенным в несколько раз ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб ведомства оценивается в 676 млн руб.

Сделки с поставщиком обмундирования курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Грибакин отметил, что контракт с Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки.

«Материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», — добавил Грибакин.

По данным источника, Милейко задержали по подозрению в мошенничестве.

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