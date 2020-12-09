Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

Жертвами пожара в частном жилом доме в в Алексеевском муниципальном районе Татарстана стали три человека. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

Инцидент произошел в поселке городского типа Алексеевское.

«Погибшие: женщина 1988 года рождения, мужчина 1987 года рождения, женщина 1947 года рождения», — указано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что один человек во время пожара сумел спастись. Из горящего дома удалось выбраться 16-летнему подростку, уточнили в министерстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нью-Йорке сгорела церковь XIX века

— В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека

— В сталинской высотке в Москве произошел пожар