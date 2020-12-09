Жертвами крушении вертолета во Франции стали пять человек

Пять человек погибли при крушении вертолета в департаменте Савойя на востоке Франции. Об этом заявил префект департамента Паскаль Боло, передает телеканал BMTV.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета, который разбился во вторник, 8 декабря, находились четыре сотрудника французской воздушной навигационной службы и двое спасателей.

По словам чиновника, пилот вертолета смог катапультироваться. Боло рассказал, что он находится в критическом состоянии.

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