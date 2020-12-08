В Рязанской области 31 декабря объявлен выходным днем
Анна Светлова
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Губернатор Рязанской области объявил 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
«У людей должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Поэтому в Рязанской области рабочий день с 31 декабря переносится на субботу, 26 декабря», — приводятся слова главы региона.
Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем в Камчатском крае, Томской и Вологодской областях и других регионах РФ.
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