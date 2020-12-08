В России число случаев коронавируса превысило 2,5 млн

В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (5 232), Санкт-Петербурге (3 734), Московской области (1 341).

За прошедший день выздоровели 24 938 человек, скончались 562.

Всего в стране зафиксировано 2 515 009 случаев инфицирования, вылечились 1 981 526 пациентов, скончались 44 159.

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