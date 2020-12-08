В Приморье подросток украл со счета учителя 740 тысяч рублей

В Приморском крае 15-летний подросток обвиняется в краже 740 тыс. рублей с банковской карты учителя, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, с 1 по 19 ноября текущего года юноша, находясь в помещении библиотеки школы в пгт Преображение, под предлогом звонка попросил у преподавателя ее сотовый телефон. Подросток тайно изменил настройки приложения банка, получив тем самым доступ к банковской карте женщины.

Полученные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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