Глава Камчатки объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил нерабочим днем 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Принято решение о том, что 31 декабря мы будем объявлять нерабочим днем», — сказал глава региона на брифинге.
По его словам, в этот день местные жители смогут сосредоточиться на подготовке к празднику и завершить все необходимые организационные вопросы.
Солодов отметил, что вместо 31 декабря рабочим днем станет 26 декабря — последняя суббота перед новогодними праздниками.
Соответствующие нормативные акты регионального уровня планируется принять в ближайшее время.
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