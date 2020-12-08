Глава Камчатки объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил нерабочим днем 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принято решение о том, что 31 декабря мы будем объявлять нерабочим днем», — сказал глава региона на брифинге.

По его словам, в этот день местные жители смогут сосредоточиться на подготовке к празднику и завершить все необходимые организационные вопросы.

Солодов отметил, что вместо 31 декабря рабочим днем станет 26 декабря — последняя суббота перед новогодними праздниками.

Соответствующие нормативные акты регионального уровня планируется принять в ближайшее время.

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