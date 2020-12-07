СК снова отказался возбуждать дело из-за смерти журналистки Славиной

Следственный комитет России снова отказался возбуждать уголовное дело из-за смерти журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката семьи Александра Караваева.

По словам защитника, СК отказал в возбуждении дела на основании того, что в смерти журналистки отсутствуют события преступления.

В постановлении следствия говорится, что у Славиной были «признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».

Ранее стало известно, что Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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