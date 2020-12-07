Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну из-за коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что больницы и врачи работают на пределе возможностей.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 151 894, выздоровели 86 158, погиб 5 861 пациент.

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